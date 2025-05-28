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Кондо с террасой в Черногории

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1 объект найдено
Кондо в Рафаиловичи, Черногория
Кондо
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/10
Будва, Рафаиловичи - Квартира с 2 спальнями WATERFRONT✅ Площадь: 70 + 20 м2✅ Просторная терр…
$399,010
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Агентство
Adria Estate
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Черногории

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