3 объекта найдено
Кондо 1 комната в Gornja Lastva, Черногория
Кондо 1 комната
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
Элегантный жилой комплекс расположен в одном из самых живописных районов Тивата, всего в нес…
$159,115
Кондо 3 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Кондо 3 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Новый современный жилой комплекс в одном из самых развитых по инфраструктуре городов Черного…
$543,914
Кондо 3 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Кондо 3 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Новый современный жилой комплекс в одном из самых развитых по инфраструктуре городов Черного…
$482,848
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Параметры недвижимости в Gornja Lastva, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
