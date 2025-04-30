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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с гаражом в Будве, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
Сдается трехкомнатная квартира в Будве, в районе Лази, расположенная за рынком HDL.Имеет две…
$797
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном