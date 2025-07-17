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Долгосрочная аренда пентхаусов в Будве, Черногория

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1 объект найдено
Сдам пентхаус в Будве в Будва, Черногория
Сдам пентхаус в Будве
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 6/6
#сдам #будва  ID 510   🏠 Сдается просторный пентхаус в современном жилом комплексе …
$2,790
в месяц
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Агентство
MONTE TOP Real Estate Montenegro
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