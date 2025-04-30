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Долгосрочная аренда студий в Будве, Черногория

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2 объекта найдено
Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
0#3406 📍Сдам новую студию в Будве. Рядом с АЗС ECO Этаж: 2 Новое здание Разрешены д…
$576
в месяц
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Агентство
SMinvestment RealEstate
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Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1
Сдается на длительный срок современная меблированная квартира-студия в районе Лази в Будве.К…
$684
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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