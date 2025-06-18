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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Будве, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 8
Сдается полностью меблированная однокомнатная квартира на один год в новом жилом комплексе T…
$804
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном