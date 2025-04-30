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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Будве, Черногория

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7 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2
Недвижимость ЧерногорияСдаётся трёхкомнатная квартира в Дубовица Люкс, Будва.Площадь квартир…
$1,138
в месяц
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 6
Сдается в аренду роскошная двухкомнатная квартира с видом на море в Будве.Квартира расположе…
$1,366
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияСдаётся однокомнатная квартира с видом на море в самом центре Будвы,…
$1,024
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 6
Сдается роскошная трехкомнатная квартира площадью 150м2, расположенная на 6 этаже эксклюзивн…
$5,691
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3
Недвижимость, Черногория, БудваСдаётся однокомнатная квартира площадью 41м², расположенная н…
$683
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
Сдается трехкомнатная квартира в Будве, в районе Лази, расположенная за рынком HDL.Имеет две…
$797
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 8
Сдается 2-комнатная квартира с видом на море, в здании Tre Canne на первой линии моря в Будв…
$2,789
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с бассейном