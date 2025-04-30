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Дуплексы с террасой в Будве, Черногория

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1 объект найдено
Дуплекс 2 комнаты в Будва, Черногория
Дуплекс 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Эта просторная двухуровневая квартира расположена в самом центре Будвы, предлагая отличное р…
$183,892
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Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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