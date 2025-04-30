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Дуплексы с бассейном в Будве, Черногория

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2 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 12
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
$707,433
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Дуплекс 2 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 12
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
$677,725
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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