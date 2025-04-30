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Кафе и рестораны в Будве, Черногория

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Ресторан, кафе Удалить
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3 объекта найдено
Ресторан, кафе 480 м² в Будва, Черногория
Ресторан, кафе 480 м²
Будва, Черногория
Площадь 480 м²
Продажа действующего бизнеса – ресторан Площадь зала 300 кв.м. Площадь двух террас 180 кв.…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 490 м² в Будва, Черногория
Ресторан, кафе 490 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 490 м²
Продаётся полностью функционирующий и полностью оборудованный ресторан в привлекательной час…
$1,08 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Ресторан, кафе 122 м² в Будва, Черногория
Ресторан, кафе 122 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 122 м²
Продается уникальное кафе-пиццерия, расположенное в комплексе Old Bakery в Будве.Эта красива…
$395,580
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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