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Долгосрочная аренда пентхаусов с видом на море в Общине Будва, Черногория

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Пржно, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Пржно, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 6
Недвижимость, Черногория, ПржноСдается роскошный двухкомнатный пентхаус в Пржно, на Будванск…
$2,326
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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