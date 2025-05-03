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Пентхаусы с террасой в Общине Будва, Черногория

Будва
46
Бечичи
13
Свети-Стефан
3
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2 объекта найдено
Пентхаус 6 комнат в Пржно, Черногория
Пентхаус 6 комнат
Пржно, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/5
Эксклюзивный пентхаус класса люкс с захватывающим видом на Адриатику!   Откройте для с…
$466,706
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Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Бечичи, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 9/8
Срочная продажа! Цена снижена с 620.000 евро! Роскошные апартаменты с 2 спальнями в одном…
$636,594
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Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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