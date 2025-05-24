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Пентхаусы с бассейном в Общине Будва, Черногория

Будва
47
Бечичи
13
Рафаиловичи
4
Петровац
3
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18 объектов найдено
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошный трехкомнатный пентхаус с потрясающим прямым видо…
$3,37 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 9
Продается роскошный пентхаус в самом центре Будвы с видом на море.Квартира общей площадью 15…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 396 м²
Продается эксклюзивный апартамент  - пентхаус 396 м.кв. большая терраса на крыше с собствен…
$1,08 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Бечичи, Черногория
Пентхаус
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5
Недвижимость, Черногория, БечичиПродается прекрасный пентхаус в роскошном комплексе «Горизон…
$453,655
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Пржно, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Пржно, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 8
ID 2097 Продается роскошный пентхаус в новом строящемся доме с бассейном в Пржно! П…
$993,173
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Пентхаус 3 комнаты в Бечичи, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 9/8
Срочная продажа! Цена снижена с 620.000 евро! Роскошные апартаменты с 2 спальнями в одном…
$636,594
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5
Продаётся новый, просторный двухспальный пентхаус с видом на море в Будве, расположенный над…
$418,409
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 10
Продается пентхаус площадью 225м2 с видом на море, расположенный на 10 этаже строящегося ком…
$3,58 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Бечичи, Черногория
Пентхаус
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро (№ 203) частичная меблировка-бонус 50 кв.м.…
$793,786
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Boreti, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Пентхаус 66 м2 + терраса 84 м2, всего 150 м2 Пентхаус в комплексе Sunny Side с прекрасным в…
$283,566
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Пентхаус в Свети-Стефан, Черногория
Пентхаус
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Этаж 7
Трехкомнатный пентхаус 189.70 м² в новом престижном комплексе Святой Стефан, БудваМы предста…
$1,42 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Свети-Стефан, Черногория
Пентхаус
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 8
Двухкомнатный пентхаус 146 м² в новом престижном комплексе Святой Стефан, БудваМы представля…
$1,10 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 5
Продается очень роскошный пентхаус с тремя спальнями площадью 180 м2 над рынком HDL Lakovic …
$682,188
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 5
Продаётся новый, просторный двухспальный пентхаус с видом на море в Будве, расположенный над…
$418,409
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Бечичи, Черногория
Пентхаус
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Пентхаус в Бечичи в живописном клубном доме с панорамными видами с террас, с бассейном, СПА,…
$705,088
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 282 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошный трехкомнатный пентхаус с потрясающим прямым видо…
$4,04 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Пентхаус в Свети-Стефан, Черногория
Пентхаус
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 8
Двухкомнатный пентхаус 138м² в новом престижном комплексе Святой Стефан, БудваМы представляе…
$1,04 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Бечичи, Черногория
Пентхаус
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро (№ 203) частичная меблировка-бонус 50 кв.м.…
$516,714
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MONTBEL D.O.O.
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
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