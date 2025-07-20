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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Общине Будва, Черногория

Многоуровневые квартиры Удалить
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продается невероятно просторная двухуровневая квартира с пятью (!) спальнями в центре Будвы.…
$341,876
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 6 спален в Boreti, Черногория
Многоуровневые квартиры 6 спален
Boreti, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 4
This is the final word in investment with excellent returns. This property is situated in Be…
$751,237
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с видом на море
Недорогая
Элитная
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