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Коттеджи у моря в Общине Будва, Черногория

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1 объект найдено
Коттедж 9 комнат в Будва, Черногория
Коттедж 9 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 620 м²
Количество этажей 3
Продаются три отдельностоящих здания в Будванской ривьере рядом со Свети Стефаном.   О…
$605,021
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

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