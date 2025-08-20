Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Zejtun, Мальта

14 объектов найдено
Дом 4 спальни в Zejtun, Мальта
Дом 4 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Изысканный 3-комнатный дом с частным бассейном и гаражом на 2/3 автомобиля Шагните в роскошь…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Zejtun, Мальта
Дом 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Исторический фермерский дом с огромным потенциалом в Зейтуне Откройте для себя этот уникаль…
Цена по запросу
Дом в Zejtun, Мальта
Дом
Zejtun, Мальта
Зейтун террасный дом в прекрасном месте на окраине. Хорошо продавались полностью меблирован…
Цена по запросу
Дом 4 спальни в Zejtun, Мальта
Дом 4 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Превращенные границы фермы Зейтуна Полные аутентичных исторических особенностей 1,5 тумоли п…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Zejtun, Мальта
Дом 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Дом персонажа в Зейтуне. Этот уникальный и полный потенциала дом находится в очень тихом мес…
Цена по запросу
Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторный таунхаус площадью 450 кв.м. с щедрым садом на 250 кв.м. и площадью строительства …
Цена по запросу
Дом в Zejtun, Мальта
Дом
Zejtun, Мальта
Сельскохозяйственный дом для продажи в Зейтуне с 3 сельскохозяйственными угодьями Тумоли Эт…
Цена по запросу
Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный таунхаус / фермерский дом расположен на спокойной окраине Зейтуна, предл…
Цена по запросу
Дом 2 спальни в Zejtun, Мальта
Дом 2 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Красивый необращенный дом характера, расположенный в центральной деревне Зейтун.•При входе в…
Цена по запросу
Дом 4 спальни в Zejtun, Мальта
Дом 4 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Необращенный Дом Персонажа в красивом районе на окраине Зейтуна.•Размещение кратко включает …
Цена по запросу
Дом 5 спален в Zejtun, Мальта
Дом 5 спален
Zejtun, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Необращенный большой Дом Персонажа на окраине Зейтуна.Прекрасное расположение, предлагающее …
Цена по запросу
Дом в Zejtun, Мальта
Дом
Zejtun, Мальта
Сельскохозяйственный дом для продажи в Зейтуне с 3 сельскохозяйственными угодьями Тумоли Эт…
Цена по запросу
Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость на первом этаже в УЦА с готовым фасадом, включая недавно отремонтированный дере…
Цена по запросу
Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в самом сердце старой части Зейтуна, этот очаровательный старый таунхаус может…
Цена по запросу
