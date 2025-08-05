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Дома в Marsascala, Мальта

виллы
4
14 объектов найдено
Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Победитель премии дизайнер дома с исключительными жилыми помещениями и панорамными видами Р…
Цена по запросу
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Бунгало в Marsascala, Мальта
Бунгало
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Расположенное в отличном месте в Каппаре, это выдающееся полностью отдельно стоящее бунгало …
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Marsascala, Мальта
Дом 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот террасный дом расположен в красивом районе Каппара, который может похвастаться 3 просто…
Цена по запросу
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TekceTekce
Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Каппара Это редкая возможность приобрести полностью отдельно стоящую виллу в популярном райо…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Marsascala, Мальта
Дом 4 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Впечатляющий 300-летний FARMHOUSE & 2 больших гаражей с приводом на 5 тумолях мирной и споко…
Цена по запросу
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Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Количество спален 6
Откройте для себя эту изысканную угловую отдельно стоящую виллу в Каппаре, тщательно заверше…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Marsascala, Мальта
Дом 4 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Необращенный фермерский дом в спокойной обстановке на окраине Бахриджи площадью 675 кв.м. Пе…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Marsascala, Мальта
Дом 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
На следе 1,8 Тумоли находится этот фермерский дом в спокойном районе Марсаскалы, наслаждаясь…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Marsascala, Мальта
Дом 4 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Обнаруженный дом 4 спальни + 4 гаража. Этот фермерский дом расположен на более чем 2000 квад…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Marsascala, Мальта
Дом 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Трудно зайти! Полностью обособленный необращенный фермерский дом раскинулся на тумоле земли …
Цена по запросу
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Дом 1 спальня в Marsascala, Мальта
Дом 1 спальня
Marsascala, Мальта
Количество спален 1
Красиво переоборудованный FARMHOUSE, построенный на 6 тумоли 6660 кв.м красивых ландшафтных …
Цена по запросу
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Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта полуотдельная вилла предлагает сочетание характера и комфорта в отличном положении, орие…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Marsascala, Мальта
Дом 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Marsascala Farmhouse, район Zonqor, с видом на окружающую странуНаходится на 2,5 тумольных у…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Marsascala, Мальта
Дом 4 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 4
Один из миллиона 300-летних фермерских домов, расположенных в очень тихой сельской местности…
Цена по запросу
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