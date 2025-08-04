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Дома с садом на Мальте

Валлетта
4
Слима
19
Northern Region
171
Gozo Region
145
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1 объект найдено
Бунгало 7 комнат в Меллиха, Мальта
Бунгало 7 комнат
Меллиха, Мальта
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 030 м²
Количество этажей 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
Цена по запросу
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