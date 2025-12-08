Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с террасой на Мальте

2 объекта найдено
Таунхаус 8 комнат в Hamrun, Мальта
Таунхаус 8 комнат
Hamrun, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 4
Hamrun – Modern Converted Townhouse in a Central Location Situated in a prime central are…
$471,317
Дом 11 комнат в Gharghur, Мальта
Дом 11 комнат
Gharghur, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Gharghur - A tastefully converted House of Character, boasting authentic features, situated …
Цена по запросу
