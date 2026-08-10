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Дома в Central Region, Мальта

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Слима
12
Msida
3
Birkirkara
26
Attard
16
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91 объект найдено
Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в оживленном центре охраняемой зоны UCA Биркиркары, этот свободный дом персона…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус для продажи Freehold Очаровательный таунхаус с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, …
Цена по запросу
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Таунхаус в Balzan, Мальта
Таунхаус
Balzan, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательный таунхаус с бассейном в Бальзане Расположенный в тихой части живописной дерев…
Цена по запросу
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Таунхаус в Balzan, Мальта
Таунхаус
Balzan, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот недавно перечисленный таунхаус имеет три спальни и три ванные комнаты, расположенные в …
Цена по запросу
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Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
SLIEMA TOWNHOUSE для продажи 875 000 УЦА АРЕА 2 спальня и потенциал для 3 спальни. 2/3 сп…
Цена по запросу
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Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в одном из самых желанных районов Слимаса, всего в нескольких шагах от залива …
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый дом для продажи Биркиркара Исключительная возможность владеть просторным, полность…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Attard, Мальта
Дом 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 спальня, 3 ванная террасный дом по плану, продается в форме Shell. Прекрасная возможность…
Цена по запросу
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Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Таунхаус, расположенный в тихом жилом районе в Слиме (район Савой), этот просторный таунхаус…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
ATTARD | EXCLUSIVE SOLE AGENCY | LUXURY FULLY DETACHED VILLA WITH POOL - Только с Excel Home…
Цена по запросу
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Вилла в Слима, Мальта
Вилла
Слима, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Тщательно законченная вилла в этом самом престижном районе Sliema Property состоит из большо…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в видном районе, этот таунхаус имеет гостеприимный входной зал, кухню, столову…
Цена по запросу
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Таунхаус в Msida, Мальта
Таунхаус
Msida, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в востребованном районе Мсида, этот просторный таунхаус предлагает практичную …
Цена по запросу
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Бунгало в Iklin, Мальта
Бунгало
Iklin, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Это отдельно стоящее бунгало кажется потрясающим свойством, которое сочетает в себе роскошь …
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новое на рынке! Продажа по выгодной цене происходит в этом большом необращенном таунхаусе с …
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этот уникальный необращённый Дом Персонажа в сердце Биркиркары. Он состоит из 11 комнат с ви…
Цена по запросу
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Таунхаус в Santa Venera, Мальта
Таунхаус
Santa Venera, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в центральном районе, этот очаровательный двухкомнатный таунхаус находится все…
Цена по запросу
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Бунгало в Iklin, Мальта
Бунгало
Iklin, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Бунгало в Иклине с 4965 кв.м земли 8 автомобилей въезжают и 6 гаражей 4 спальни 2 ванные ком…
Цена по запросу
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Вилла в Iklin, Мальта
Вилла
Iklin, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Полуоконченная вилла Semi Detached на участке площадью около 400 кв.м., расположенная в прек…
Цена по запросу
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Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 3
Выдающийся полностью отделенный VILLA истинного совершенства, предлагающий грандиозный дизай…
Цена по запросу
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Таунхаус в Lija, Мальта
Таунхаус
Lija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Это уникальная возможность владеть дизайнерским таунхаусом в престижном центре деревни Лихас…
Цена по запросу
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Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный на одной из самых престижных улиц Слимаса, эта редкая возможность имеет двухгр…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в San Gwann, Мальта
Дом 4 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя роскошную жизнь в ее лучшем виде с нашей потрясающей новой виллой, готовой…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОППОРТИВНОСТЬ ДВА ПРОДАЖИ Редкая инвестиционная возможность, предлагающая ка…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Биркиркара - непревращенный таунхаус в очень центральном месте в Биркиркаре, который может б…
Цена по запросу
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Вилла в Santa Venera, Мальта
Вилла
Santa Venera, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Хорошо представленный дом, предлагающий 3 спальни и 2 ванные комнаты, расположенные для обес…
Цена по запросу
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Вилла в Balzan, Мальта
Вилла
Balzan, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Величественная отдельно стоящая вилла площадью почти 1000 кв.м. с беспрецедентным архитектур…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Balzan, Мальта
Дом 4 спальни
Balzan, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Красивый Палаццо расположен примерно на 2 сумках земли, расположенных в этой очень востребов…
Цена по запросу
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Вилла в Iklin, Мальта
Вилла
Iklin, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Очень большая полностью отдельно стоящая вилла, расположенная в этом очень востребованном ра…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Attard, Мальта
Дом 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Отличная возможность приобрести террасный дом в этом востребованном городе и придать ему сво…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Central Region

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Central Region, Мальта

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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