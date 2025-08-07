Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дом 1 спальня в Cospicua, Мальта
Дом 1 спальня
Cospicua, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Когда вы входите в фойе этого дизайнера, законченного Дома персонажа, вы входите в полностью…
Цена по запросу
Вилла 11 комнат в Cospicua, Мальта
Вилла 11 комнат
Cospicua, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16 млн
Таунхаус в Cospicua, Мальта
Таунхаус
Cospicua, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Двойной передний угловой таунхаус в Коспикуа. Преобразуется очень высоким стандартом. Предла…
Цена по запросу
Дом 2 спальни в Cospicua, Мальта
Дом 2 спальни
Cospicua, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухспальный террасный дом в Бормле. Эта недвижимость состоит из одного уровня гаражной улиц…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Cospicua, Мальта
Дом 3 спальни
Cospicua, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очень хорошо сохранившийся Террасовый дом с просторным открытым планом проживания / обеда, о…
Цена по запросу
Таунхаус в Cospicua, Мальта
Таунхаус
Cospicua, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этот недавно преобразованный таунхаус может похвастаться четырьмя спальнями и двумя ванными …
Цена по запросу
Таунхаус в Cospicua, Мальта
Таунхаус
Cospicua, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
2-спальный наземный этаж Maisonette в центральном районе в Коспикуа.Этот мезонет предлагает …
Цена по запросу
Таунхаус в Cospicua, Мальта
Таунхаус
Cospicua, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Cottonera в 3 городах в Cospicua, отличный таунхаус с разрешением на планирование для 4 спал…
Цена по запросу
Таунхаус в Cospicua, Мальта
Таунхаус
Cospicua, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Очень хорошо сохранившийся Таунхаус, расположенный в этом тихом жилом районе Коспикуа. Прожи…
Цена по запросу
Таунхаус в Cospicua, Мальта
Таунхаус
Cospicua, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус с 5 спальнями в Бормле очень центральный и рядом со всеми удобствами. Это свойство …
Цена по запросу
Таунхаус в Cospicua, Мальта
Таунхаус
Cospicua, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
4-спальный городской дом в Бормле с потрясающим видом. Это свойство включает в себя кухню / …
Цена по запросу
