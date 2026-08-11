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Дома в Naxxar, Мальта

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виллы
15
бунгало
4
28 объектов найдено
Вилла в Bahar ic Caghaq, Мальта
Вилла
Bahar ic Caghaq, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Откройте для себя непревзойденную роскошь в этой великолепной вилле, расположенной в престиж…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Большая полностью отдельно стоящая вилла бунгало 3000 кв.м. с окружающим зрелым садом большо…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Naxxar, Мальта
Дом 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
NAXXAR — необращённый дом персонажа, расположенный в шаге от главной церкви. Он состоит из ш…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 12 комнат в Naxxar, Мальта
Вилла 12 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 12
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя современную роскошь в этой изысканной, полуотдельной вилле, расположенной …
$2,09 млн
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Редкая возможность приобрести виллу Semi Detached, предлагаемую в форме оболочки, идеально п…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Безупречно сохранилась вилла в этом престижном районе Сан-Паул-тат-Тарга. Недвижимость состо…
Цена по запросу
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Бунгало в Naxxar, Мальта
Бунгало
Naxxar, Мальта
Количество спален 4
Сан-Паул Тат-Тарга, Накссар - Выдающееся современное 4-спальное полностью отдельно стоящее б…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полуотдельная вилла, продаваемая в форме раковины, площадью около 360 кв.м. в этом популярно…
Цена по запросу
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Таунхаус в Naxxar, Мальта
Таунхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательный таунхаус в Наксхаре, расположенный в очень востребованном районе в нескольких…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Maisonette in San Pawl Tat-Targa
$2,43 млн
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Расположенные в очень востребованном районе Сан-Паул Тат-Тарга, эти две исключительные виллы…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Naxxar, Мальта
Дом 4 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Экспертно преобразованный Дом персонажа, расположенный в этом очень востребованном районе Na…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта вилла, расположенная в Биргуме, имеет просторную кухню открытого плана, гостиную и столо…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
SOLE AGENCY - выдающаяся современная вилла Semi Detached, расположенная в одном из лучших ра…
Цена по запросу
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Бунгало в Naxxar, Мальта
Бунгало
Naxxar, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
1100 кв.м. полностью отделенное бунгало с захватывающим видом на море в этом популярном райо…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый стандарт современной жизни: две эксклюзивные полуотдельные роскошные виллы, продуманно…
Цена по запросу
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Таунхаус 10 комнат в Naxxar, Мальта
Таунхаус 10 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Naxxar - очаровательный таунхаус в желательном районе UCA деревни, предлагает идеальное соче…
$843,928
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Дом в Naxxar, Мальта
Дом
Naxxar, Мальта
Большой - таунхаус УЦА с утвержденными разрешениями на бассейн и лифт. Редкая возможность п…
Цена по запросу
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Дом в Naxxar, Мальта
Дом
Naxxar, Мальта
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательный дом с двойным фасадом, идеально расположенный в шаге от главной церкви. Этот …
Цена по запросу
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Вилла в Bahar ic Caghaq, Мальта
Вилла
Bahar ic Caghaq, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в очень красивом и довольно районе Бахар-ик-Кагак, с видом на море и страну. Н…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенная современная вилла в Биргуме, наслаждаясь некоторыми отдаленными видами н…
Цена по запросу
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Дом 10 комнат в Naxxar, Мальта
Дом 10 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
NAXXAR - Дом персонажа, расположенный в лучшем районе Наксара, в окружении характера и очаро…
$1,88 млн
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Бунгало в Bahar ic Caghaq, Мальта
Бунгало
Bahar ic Caghaq, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Высоко законченный Bungalow установлен на более чем tumolo с большим бассейном и зрелым садо…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Выбор 2 полуотдельных вилл 2 подвальных гаража и 2 бассейна пресной воды
Цена по запросу
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Дом 10 комнат в Naxxar, Мальта
Дом 10 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
NAXXAR - искусно преобразованный Дом Характер в роскошный дом со всеми современными удобства…
$1,58 млн
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Вилла в Bahar ic Caghaq, Мальта
Вилла
Bahar ic Caghaq, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Изящная и довольно элегантная полуотдельная вилла в одном из самых желанных районов Магхтаба…
Цена по запросу
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Дом 1 спальня в Bahar ic Caghaq, Мальта
Дом 1 спальня
Bahar ic Caghaq, Мальта
Количество спален 1
Очень большой фермерский дом, расположенный в этом тихом районе Магхтаба, имеет около 22 500…
Цена по запросу
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Бунгало 7 комнат в Naxxar, Мальта
Бунгало 7 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19 млн
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