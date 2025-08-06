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Дома в Сенте-Полсе-Бэй, Мальта

виллы
6
бунгало
4
17 объектов найдено
Вилла в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Виллы на продажу / Bidnija Редкий шанс владеть виллой в одном из самых спокойных сельских ме…
Цена по запросу
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Вилла в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Бидния Современная Виллы в сельской местности будут продаваться в форме Shell с живописными …
Цена по запросу
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Бунгало в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Бунгало
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
БИДНИЯ - Это красивое бунгало расположено в сельской местности в очень востребованном месте,…
Цена по запросу
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TekceTekce
Вилла в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Бидния Современная Виллы в сельской местности будут продаваться в форме Shell с живописными …
Цена по запросу
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Вилла в Xemxija, Мальта
Вилла
Xemxija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Одна из миллиона, очень яркая вилла с захватывающим видом на Ксемксию и расположена в очень …
Цена по запросу
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Дом 1 спальня в Qawra, Мальта
Дом 1 спальня
Qawra, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Конвертированный полностью отдельно стоящий фермерский дом, продаваемый полностью меблирован…
Цена по запросу
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Вилла в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Виллы для продажи Bidnija Редкий шанс владеть виллой в одном из самых спокойных сельских мес…
Цена по запросу
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Дом в Xemxija, Мальта
Дом
Xemxija, Мальта
Дом, расположенный в этом очень востребованном районе Ксемксии. Имущество измеряет приблизит…
Цена по запросу
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Бунгало 8 комнат в Qawra, Мальта
Бунгало 8 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Расположенный в непосредственной близости от потрясающей набережной Кавра, этот изысканный о…
$1,94 млн
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Дом 3 спальни в Xemxija, Мальта
Дом 3 спальни
Xemxija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Неконвертированный фермерский дом в Вардидже площадью 300 м2 с потенциалом развития для допо…
Цена по запросу
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Таунхаус в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Таунхаус
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-спальный таунхаус в заливе Святого Павла. Очень центральная и близкая ко всем удобствам. Э…
Цена по запросу
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Дом 1 спальня в Буджибба, Мальта
Дом 1 спальня
Буджибба, Мальта
Количество спален 1
Неконвертированный фермерский дом площадью около 2900 кв. м в этом спокойном районе Салины м…
Цена по запросу
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Вилла 10 комнат в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 10 комнат
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 139 м²
Количество этажей 1
Бидния - полностью отделенная вилла в Биднии на высоте более 7000 м и более 2; земля с ландш…
$3,28 млн
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Бунгало в Xemxija, Мальта
Бунгало
Xemxija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Wardija - выдающийся участок около 1600 квадратных метров с разрешениями на строительство пр…
Цена по запросу
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Бунгало 8 комнат в Qawra, Мальта
Бунгало 8 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70 млн
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Дом 3 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Дом 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный на безмятежном холме в очаровательной деревне L-Imbordin, предлагает уникальну…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Дом 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
BIDNIJA - Необращенный фермерский дом, расположенный в тихом месте с передним и задним садом…
Цена по запросу
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