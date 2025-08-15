Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Зуррик
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Зуррике, Мальта

таунхаусы
3
13 объектов найдено
Дом 3 спальни в Зуррик, Мальта
Дом 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой Дом Характера (Unconverted) в Зурриеке с множеством характеристик раскинулся на 360 …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Зуррик, Мальта
Дом 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Участок для фермерского дома, расположенный примерно на 650 кв. м земли, расположенный в луч…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Зуррик, Мальта
Таунхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Городской дом, состоящий из 2 спален, ванной комнаты, кухни / жизни / столовой и умывальной
Цена по запросу
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Дом 5 спален в Зуррик, Мальта
Дом 5 спален
Зуррик, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этот уникальный террасный дом, расположенный на тихой окраине Зурриека, предлагает редкую во…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Зуррик, Мальта
Таунхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-спальный таунхаус в Зуррике
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Зуррик, Мальта
Дом 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный террасный дом в спокойном городе Зуррик является идеальным семейным домо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 1 спальня в Зуррик, Мальта
Дом 1 спальня
Зуррик, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Этот очаровательный дом для персонажей в Зуррике является идеальной возможностью для тех, кт…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 5 спален в Зуррик, Мальта
Дом 5 спален
Зуррик, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Исторический старый Zurrieq полностью отделенный фермерский дом, расположенный на окраине Zu…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Зуррик, Мальта
Дом 4 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Эта очаровательная 4 спальня, 2 ванная комната является идеальным домом для тех, кто ищет со…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Зуррик, Мальта
Дом 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий террасный дом в Зуррике теперь доступен для продажи. С тремя просторными и …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Зуррик, Мальта
Дом 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Неконвертированный фермерский дом, расположенный на окраине Зурриека, который насчитывает со…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Зуррик, Мальта
Дом 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами расположен в тихом город…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Зуррик, Мальта
Таунхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот просторный двухэтажный таунхаус предлагает универсальное жилое пространство из 3 спален…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти