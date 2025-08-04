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Дома с гаражом на Мальте

Валлетта
4
Слима
19
Northern Region
171
Gozo Region
145
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14 объектов найдено
Бунгало 8 комнат в Qawra, Мальта
Бунгало 8 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70 млн
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Бунгало 7 комнат в Naxxar, Мальта
Бунгало 7 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19 млн
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Коттедж 3 спальни в Свийи, Мальта
Коттедж 3 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Located in Madliena, this spacious (approx. 170sqm), well maintained and designed top floor …
$699,498
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TekceTekce
Вилла 11 комнат в San Gwann, Мальта
Вилла 11 комнат
San Gwann, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36 млн
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Вилла в Слима, Мальта
Вилла
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Apartment in Sliema
$1,62 млн
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Дом 5 спален в Xaghra, Мальта
Дом 5 спален
Xaghra, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
These Farmhouse's forming part of a new development in this quiet area of Gozo are now up fo…
$824,779
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…
$3,04 млн
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Вилла 11 комнат в Birkirkara, Мальта
Вилла 11 комнат
Birkirkara, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36 млн
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Вилла 11 комнат в San Gwann, Мальта
Вилла 11 комнат
San Gwann, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37 млн
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Вилла 11 комнат в Cospicua, Мальта
Вилла 11 комнат
Cospicua, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16 млн
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Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
SOLE AGENTS: This recently restored, double fronted townhouse/ palazzino is truly unique …
$986,834
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Дом 10 комнат в Naxxar, Мальта
Дом 10 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
NAXXAR - искусно преобразованный Дом Характер в роскошный дом со всеми современными удобства…
$1,58 млн
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Бунгало 8 комнат в Qawra, Мальта
Бунгало 8 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Расположенный в непосредственной близости от потрясающей набережной Кавра, этот изысканный о…
$1,94 млн
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Вилла 15 комнат в Меллиха, Мальта
Вилла 15 комнат
Меллиха, Мальта
Число комнат 15
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 4
Welcome to a truly exceptional property located in one of the most prestigious and sought-af…
$3,43 млн
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