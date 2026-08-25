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Дома в Birkirkara, Мальта

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таунхаусы
8
27 объектов найдено
Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Массивный необращенный большой дом с воздушным пространством и возможностью строительства ос…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус для продажи Freehold Очаровательный таунхаус с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, …
Цена по запросу
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Дом в Birkirkara, Мальта
Дом
Birkirkara, Мальта
Исключительная недвижимость, расположенная в одном из самых известных районов Биркиркараса, …
Цена по запросу
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом 2 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 2 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Недавно построенный террасный дом площадью 112 кв.м. внутренний и 27,44 кв.м. внешний. Состо…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современный и хорошо представленный террасный дом, расположенный в тихом жилом районе Биркир…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в оживленном центре охраняемой зоны UCA Биркиркары, этот свободный дом персона…
Цена по запросу
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TekceTekce
Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в видном районе, этот таунхаус имеет гостеприимный входной зал, кухню, столову…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Биркиркара - непревращенный таунхаус в очень центральном месте в Биркиркаре, который может б…
Цена по запросу
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Дом 1 спальня в Birkirkara, Мальта
Дом 1 спальня
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Большой таунхаус площадью около 740 кв.м. в очень хорошем месте в Биркиркара идеально подход…
Цена по запросу
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Вилла в Birkirkara, Мальта
Вилла
Birkirkara, Мальта
Вилла в Биркиркаре с тремя спальнями и гаражом на один автомобиль. Недвижимость имеет удобну…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 4 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в тихом переулке, этот необращенный Дом Персонажа построен на участке площадью…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в этот потрясающий таунхаус с 2 спальнями и 3 ванными комнатами, расположен…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новое на рынке! Продажа по выгодной цене происходит в этом большом необращенном таунхаусе с …
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Красивый 3-спальный Дом Персонажа с возможностью сделать бассейн хорошей стоимостью за деньги
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 4 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Спрятанный в тихом частном переулке в желанной УЦА Биркиркары, этот исключительный современн…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Birkirkara, Мальта
Дом 5 спален
Birkirkara, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Этот замечательный 550-летний дом с характером, расположенный в самом сердце городской запов…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этот уникальный необращённый Дом Персонажа в сердце Биркиркары. Он состоит из 11 комнат с ви…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый дом для продажи Биркиркара Исключительная возможность владеть просторным, полность…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этот просторный, недавно отремонтированный Таунхаус - это идеальное сочетание современности …
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Откройте для себя этот просторный таунхаус с 3/4 спальнями в самом сердце Биркиркары, идеаль…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОППОРТИВНОСТЬ ДВА ПРОДАЖИ Редкая инвестиционная возможность, предлагающая ка…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Birkirkara, Мальта
Дом 5 спален
Birkirkara, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Этот необращенный дом, расположенный в самом сердце Биркиркары, предлагает редкую возможност…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в тихом жилом районе, этот вместительный террасный дом обеспечивает комфортную…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 2 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Спрятанный в тихом переулке Биркиркара, этот очаровательный дом идеально сочетает в себе тра…
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат в Birkirkara, Мальта
Вилла 11 комнат
Birkirkara, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36 млн
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Дом 1 спальня в Birkirkara, Мальта
Дом 1 спальня
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Очень большая недвижимость площадью около 820 кв.м в очень тихом районе в Мрихеле Очень боль…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 4 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Прекрасно преобразованный Фермерский дом, расположенный на около 2 тумоли земли, наслаждаясь…
Цена по запросу
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