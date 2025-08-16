Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Мальта
  3. San Ġwann
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в San Gwann, Мальта

виллы
6
9 объектов найдено
Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Новинкой на рынке является эта прекрасная, полуотдельная вилла с площадью около 500 квадратн…
Цена по запросу
Вилла 11 комнат в San Gwann, Мальта
Вилла 11 комнат
San Gwann, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37 млн
Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Каппара - Этот уголок, полуотдельная вилла расположена в очень хорошем жилом районе, располо…
Цена по запросу
TekceTekce
Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Количество этажей 2
$1,29 млн
Дом 4 спальни в San Gwann, Мальта
Дом 4 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя роскошную жизнь в ее лучшем виде с нашей потрясающей новой виллой, готовой…
Цена по запросу
Дом 4 спальни в San Gwann, Мальта
Дом 4 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 475 м²
$1,14 млн
Дом 3 спальни в San Gwann, Мальта
Дом 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в пределах Сан-Гванна с красивым фермерским домом на участке площадью 7500 кв.…
Цена по запросу
Вилла 11 комнат в San Gwann, Мальта
Вилла 11 комнат
San Gwann, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36 млн
Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Современная полностью отдельно стоящая вилла, построенная по высоким стандартам и расположен…
Цена по запросу
