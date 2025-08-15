Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Rabat, Мальта

виллы
7
таунхаусы
13
26 объектов найдено
Вилла в Rabat, Мальта
Вилла
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта полуотдельная вилла, расположенная в востребованном районе Тал-Вирту, Рабат, предлагает …
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Rabat, Мальта
Дом 3 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Этот очаровательный Дом Персонажей в живописном городе Рабат, Мальта, обязательно захватит в…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Прекрасный Гранд Таунхаус, расположенный в городской заповедной зоне Рабата. Недвижимость вк…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный таунхаус в Рабате предлагает удобное и полностью меблированное жилое про…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Rabat, Мальта
Дом 3 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Выдающийся дом персонажей, расположенный на очень тихой боковой улице в Рабате. Недвижимость…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Этот потрясающий 4-спальный таунхаус, расположенный в очаровательном городе Рабат на Мальте,…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус в Рабате с большим задним садом и полным воздушным пространством. Недвижимость имее…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Необращенный угловой таунхаус, расположенный в деревенском центре Рабата, расположен на 2 до…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Очаровательный непревращенный таунхаус продается с разрешениями на планирование, чтобы быть …
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя роскошь жизни в центре Рабата с этим эксклюзивным таунхаусом. Когда вы вхо…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Этот потрясающий таунхаус на продажу в Рабате (UCA) предлагает идеальное сочетание современн…
Цена по запросу
Вилла в Rabat, Мальта
Вилла
Rabat, Мальта
Единственные агенты! Предложение этой виллы на миллион, расположенной в престижном районе Ра…
Цена по запросу
Вилла в Rabat, Мальта
Вилла
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в престижном и спокойном районе Тал-Вирту, Рабат, эта потрясающая вилла предла…
Цена по запросу
Дом 4 спальни в Rabat, Мальта
Дом 4 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Очень большой фермерский дом, предлагающий удивительные 360 видов на страну, предлагает 10 т…
Цена по запросу
Вилла в Rabat, Мальта
Вилла
Rabat, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Красивая обособленная Вилла расположена на площади 2000 кв.м., очень частный большой сад для…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот дом расположен в очень тихом жилом районе в Рабате. Он состоит из отдельной кухни и гос…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Откройте для себя непревзойденный таунхаус с 2/3 спальней в сердце Рабата - скрытый драгоцен…
Цена по запросу
Дом 5 спален в Rabat, Мальта
Дом 5 спален
Rabat, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
В настоящее время переоборудован 5-спальный таунхаус, расположенный в этом престижном районе…
Цена по запросу
Вилла в Rabat, Мальта
Вилла
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта потрясающая вилла в Рабате, Мальта предлагает роскошную жизнь с 4 просторными спальнями …
Цена по запросу
Дом 4 спальни в Rabat, Мальта
Дом 4 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Террасный дом с 4 спальнями в Рабате, это свойство очень центральное и близко ко всем удобст…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный таунхаус в Рабате, Мальта предлагает идеальное сочетание современных удо…
Цена по запросу
Вилла 11 комнат в Rabat, Мальта
Вилла 11 комнат
Rabat, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 940 м²
Количество этажей 3
Detached Villa with Magnificent Views Spectacular Views and Desirable Location Located…
$2,37 млн
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Это уникальная возможность для таунхауса в лучшем районе Рабата, имеющего множество традицио…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Rabat, Мальта
Дом 3 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Ферма наслаждается собственной частной дорогой, расположенной на окраине Рабата. Эта прекрас…
Цена по запросу
Вилла в Rabat, Мальта
Вилла
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Один из видов безупречно сохранившейся виллы площадью около 335 кв.м. в этом популярном райо…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Недавно отремонтированный по высоким стандартам, этот красивый таунхаус находится в деревне …
Цена по запросу
