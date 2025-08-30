Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Mosta, Мальта

виллы
3
27 объектов найдено
Дом 3 спальни в Mosta, Мальта
Дом 3 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Тенута Джафанти Сан Джакомо Контрада Джафанти примерно в 1 км от сельской деревни Сан-Джаком…
Цена по запросу
Дом 4 спальни в Mosta, Мальта
Дом 4 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в очень тихом жилом районе, этот полностью и профессионально полностью переобо…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Mosta, Мальта
Дом 3 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Mosta: Центрально расположен - Quaint, частично переоборудованный UCA дом с достаточным прос…
Цена по запросу
Tut TravelTut Travel
Дом 3 спальни в Mosta, Мальта
Дом 3 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательный дом в районе Мостас УЦА с уникальными особенностями Этот дом, расположенный …
Цена по запросу
Вилла в Mosta, Мальта
Вилла
Mosta, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Полностью меблированная вилла, расположенная в 2 км от моря, расположена на двух уровнях. 30…
Цена по запросу
Дом 4 спальни в Mosta, Мальта
Дом 4 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 4
Характерный каменный фермерский дом площадью около 260 кв.м. с примерно 3 тетри земли в сель…
Цена по запросу
Вилла в Mosta, Мальта
Вилла
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Сан Джакомо Монтесано Большая сельскохозяйственная собственность, состоящая из около 4 гекта…
Цена по запросу
Дом 1 спальня в Mosta, Мальта
Дом 1 спальня
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Касетта расположена в красивой сельской местности Сан-Джакомо Монтесано с землей около 29 000 кв.м
Цена по запросу
Дом в Mosta, Мальта
Дом
Mosta, Мальта
Пьяно Поззо Сан Джакомо Рагуза Здание площадью около 800 кв.м включает в себя; Дом Склад ко…
Цена по запросу
Дом 1 спальня в Mosta, Мальта
Дом 1 спальня
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Массерия Монтесано•Красивый фермерский дом, построенный в 1890 году в сельской местности Сан…
Цена по запросу
Дом в Mosta, Мальта
Дом
Mosta, Мальта
Джарратана (Рагуза) Комната Ну, 12 Даты земли 180 000 евро
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Mosta, Мальта
Дом 3 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Сан Джакомо Монтесано - РАГУСА Ферма расположена в красивой сельской местности Монтесано Нед…
Цена по запросу
Вилла в Mosta, Мальта
Вилла
Mosta, Мальта
Кол-во ванных комнат 3
Эта резиденция расположена в центральной части Мальты на периферии Мосты. Он имеет обширный …
Цена по запросу
Дом в Mosta, Мальта
Дом
Mosta, Мальта
Сан-Мартино, Рагуза. Дом состоит из 10 комнат, включая гараж. Меззаниновые полы Внутренний …
Цена по запросу
Дом 5 спален в Mosta, Мальта
Дом 5 спален
Mosta, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Рагуза, мы предлагаем на продажу характерный и древний фермерский дом площадью около 450 кв.…
Цена по запросу
Дом в Mosta, Мальта
Дом
Mosta, Мальта
Комисо Вилла 300sq м Земля 5000 кв.м. с 50 оливковыми деревьями и другими фруктовыми деревь…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Mosta, Мальта
Дом 3 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
МОМИСО Тенута Мангиапан находится в нескольких километрах от замка Доннафугата, простирается…
Цена по запросу
Дом 1 спальня в Mosta, Мальта
Дом 1 спальня
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Захватывающие виды GIARRATANA Загородная сторона предлагает сельское здание, которое можно п…
Цена по запросу
Дом 5 спален в Mosta, Мальта
Дом 5 спален
Mosta, Мальта
Количество спален 5
Спрятанный за шикарными, старовозрастными деревьями, этот гостеприимный фермерский дом выгля…
Цена по запросу
Таунхаус в Mosta, Мальта
Таунхаус
Mosta, Мальта
360 кв.м. неконвертированный таунхаус, имеющий большой внешний вид площадью более 200 кв.м.,…
Цена по запросу
Дом 4 спальни в Mosta, Мальта
Дом 4 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Ферма 1818 Chiaramonte Gulfi Жилой комплекс площадью около 260 кв.м. окружен зеленью и оливк…
Цена по запросу
Бунгало в Mosta, Мальта
Бунгало
Mosta, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Сан Джакомо Прекрасно переоборудованный 4-спальный дом, готовый к переезду.Недвижимость такж…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Mosta, Мальта
Дом 3 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
300-летний со вкусом преобразованный Дом Персонажа в самой престижной части этого деревенско…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Mosta, Мальта
Дом 3 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Моста Этот прекрасно преобразованный, готовый к переезду Дом Характера наводнен естественным…
Цена по запросу
Дом 2 спальни в Mosta, Мальта
Дом 2 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Большая земля размером 21 Тумоли с миндалем, каробом и оливковыми деревьями и цистерной для …
Цена по запросу
Таунхаус в Mosta, Мальта
Таунхаус
Mosta, Мальта
Расположен на очаровательном участке площадью около 320 кв.м. в мирном Эта исключительная не…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Mosta, Мальта
Дом 3 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Дом персонажа для продажи Моста (зона UCA, без гербового сбора) Расположенный в тихом частн…
Цена по запросу
