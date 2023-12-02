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Дома в Gozo Region, Мальта

1 объект найдено
Дом 5 спален с балконом, с бассейном, с гаражом в Xaghra, Мальта
Дом 5 спален с балконом, с бассейном, с гаражом
Xaghra, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
These Farmhouse's forming part of a new development in this quiet area of Gozo are now up fo…
€760,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Gozo Region, Мальта

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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