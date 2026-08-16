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Дома в Gozo Region, Мальта

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Виктория
5
120 объектов найдено
Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в тихом районе, но удобно близком к повседневным удобствам, этот исключительны…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Xaghra, Мальта
Дом 2 спальни
Xaghra, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый дом продается по плану и в форме раковины с видом на долину с террасы. Недвижимость вк…
Цена по запросу
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Вилла в Gharb, Мальта
Вилла
Gharb, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Эта исключительная шестикомнатная шестикомнатная VILLA для аренды в Гарбе отделана элегантны…
Цена по запросу
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом 4 спальни в Kercem, Мальта
Дом 4 спальни
Kercem, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
4-комнатный Дом Персонажа, расположенный в Керчеме. Это свойство имеет типичные характеристи…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Xaghra, Мальта
Дом 2 спальни
Xaghra, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый дом площадью 260 кв.м продается по плану и в форме раковины с видом на долину с террас…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Отличные возможности для развития в центре Марсалфорна, Гозо. Главное место! Не упустите эту…
Цена по запросу
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Xaghra, Мальта
Дом 3 спальни
Xaghra, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
«Gorgeous Terraced House» в Виктории, Гозо Добро пожаловать в дом своей мечты в сердце Викт…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zebbug, Мальта
Дом 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Этот исключительный, спроектированный архитектором дом характера в Хаз-Зеббуге был мастерски…
Цена по запросу
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Таунхаус в Ghajnsielem, Мальта
Таунхаус
Ghajnsielem, Мальта
Для продажи: исключительная возможность развития в Гайнсиелеме, Гозо! Расположенная в споко…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Большой таунхаус в сердце Зеббуга (район УЦА) - настоящий драгоценный камень с бесконечным п…
Цена по запросу
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Таунхаус в Xaghra, Мальта
Таунхаус
Xaghra, Мальта
Количество спален 3
Оригинальное название: House Two Этот привлекательный таунхаус в Виктории, Гозо предлагает щ…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zebbug, Мальта
Дом 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасный фермерский дом, расположенный на окраине Зеббуга и наслаждающийся полной конфиден…
Цена по запросу
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Дом в Zebbug, Мальта
Дом
Zebbug, Мальта
ZEBBUG Редкая возможность реновации в востребованном районе, эта недвижимость является идеал…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Nadur, Мальта
Дом 5 спален
Nadur, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Большой переоборудованный фермерский дом в этом спокойном районе Надура. 5 спальня 5 ванная …
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Сан Лоренц, Мальта
Дом 3 спальни
Сан Лоренц, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Для продажи Террасный дом в Сан-Лоренц, Гозо (На плане | Частный бассейн) Этот исключительны…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Xaghra, Мальта
Дом 3 спальни
Xaghra, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Полностью законченный 3-комнатный дом для продажи Xaghra, Gozo Цена: 690 000 Исключительная…
Цена по запросу
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Дом 7 спален в Ghasri, Мальта
Дом 7 спален
Ghasri, Мальта
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Это единственный в своем роде дом в старом стиле, расположенный в самом сердце Гасри, самой …
Цена по запросу
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Дом в Zebbug, Мальта
Дом
Zebbug, Мальта
Исследуйте Хаз-Зеббуг и любуйтесь его прочными известняковыми зданиями, прохладными летом и …
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Xewkija, Мальта
Дом 5 спален
Xewkija, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Эта потрясающая недвижимость в востребованном месте Ксевкия идеально подходит для больших се…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zebbug, Мальта
Дом 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Необращенный Дом Персонажа в востребованном Зеббуге, предлагаемый с оригинальным килебом и о…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Nadur, Мальта
Дом 5 спален
Nadur, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
NADUR TERRACED HOUSE: Презентация Дома No 5, элегантного и щедро пропорционального дома, явл…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в дом вашей будущей мечты! Эта недвижимость представляет собой потрясающий …
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Ghasri, Мальта
Дом 4 спальни
Ghasri, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этот потрясающий 4-спальный, 4-х ванный дом в причудливой деревне Гасри - настоящая жемчужин…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Сан Лоренц, Мальта
Дом 3 спальни
Сан Лоренц, Мальта
Количество спален 3
Исторический дом / Бывшая мельница UCA Area, Сан-Лоренц, Гозо Редкая возможность приобрести…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Сан Лоренц, Мальта
Дом 4 спальни
Сан Лоренц, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Ощутите очарование прошедшего времени в Гозо с этой красивой 4 спальней, 5 ванной комнатой F…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Xaghra, Мальта
Дом 3 спальни
Xaghra, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый террасный дом с видом на долину и бассейн для продажи Zebbug, Gozo Фантастическая воз…
Цена по запросу
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Таунхаус в Xaghra, Мальта
Таунхаус
Xaghra, Мальта
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Красивый таунхаус с большим садом, расположенный в сердце Виктории, рядом со всеми удобствам…
Цена по запросу
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Дом в Сан Лоренц, Мальта
Дом
Сан Лоренц, Мальта
Для продажи Террасный дом в Сан-Лоренц, Гозо (На плане | Частный бассейн) Этот исключительны…
Цена по запросу
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Таунхаус в Xaghra, Мальта
Таунхаус
Xaghra, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
ВИКТОРИЯ (РАБАТ) Таунхаус с большим садом и большим потенциалом Расположенный на щедром учас…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zebbug, Мальта
Дом 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Потрясающий 3-спальный террасный дом в окрестностях Зеббуга. Гараж и полное воздушное простр…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Gozo Region

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Параметры недвижимости в Gozo Region, Мальта

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