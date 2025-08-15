Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Paola, Мальта

таунхаусы
4
12 объектов найдено
Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Хорошо законченный Таунхаус в тихом жилом районе в Паоле. Проживание состоит из приветственн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Paola, Мальта
Вилла
Paola, Мальта
Кол-во ванных комнат 4
Красивая полностью отдельно стоящая вилла, расположенная на 3-х дорогах, очень хорошо освеще…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 5 спален в Paola, Мальта
Дом 5 спален
Paola, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Палаццо - один из старейших домов в Паоле, датируемый 1700-ми годами•Недвижимость с большим …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 5 спален в Paola, Мальта
Дом 5 спален
Paola, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Красивый необращенный Дом Персонажа в хорошем месте в Паоле.Это свойство восходит к 500 года…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый готовый переехать в 3 двухспальный таунхаус - отличная возможностьСостоит из привет…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 1 спальня в Paola, Мальта
Дом 1 спальня
Paola, Мальта
Количество спален 1
Террасный дом в Паоле
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Paola, Мальта
Дом 4 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этот очаровательный террасный дом является идеальным семейным домом, расположенным в тихом г…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасный таунхаус в самом сердце Паолы. Окруженный всеми удобствами. При входе большой кор…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Paola, Мальта
Дом 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ПАОЛА Откройте для себя террасный дом, расположенный в UCA. Это свойство может похвастаться …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Paola, Мальта
Дом 4 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Террасный дом, включая его воздушное пространство и подвал, а также пристроенный гараж на пе…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Paola, Мальта
Дом 2 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Хорошо по размеру Well Lit Character House в центре Паолы также идеально подходит для бизнес…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Готовый к переезду, этот переоборудованный таунхаус полностью меблирован, включая бытовую те…
Цена по запросу
Оставить заявку
