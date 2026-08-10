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Дома в Northern Region, Мальта

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Naxxar
28
Rabat
28
Mosta
28
Свийи
27
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185 объектов найдено
Вилла в Mosta, Мальта
Вилла
Mosta, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Роскошная вилла на продажу Mosta Расположенная в одном из самых востребованных районов вилл…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Расположенные в одном из самых востребованных районов виллы Меллихаса, эти объекты расположе…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Xemxija, Мальта
Дом 3 спальни
Xemxija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Привлекательная для продажи недвижимость в востребованном районе Вардии, характерный фермерс…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Представляем роскошный и современный шедевр, расположенный в живописной обстановке Меллихи, …
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Mtarfa, Мальта
Дом 4 спальни
Mtarfa, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Большой террасный дом, расположенный в этом очень востребованном районе Мтарфа. Недвижимость…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Редкая для продажи недвижимость в Мадлиэне красиво представленная вилла в форме раковины, ко…
Цена по запросу
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Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Прекрасный Гранд Таунхаус, расположенный в городской заповедной зоне Рабата. Недвижимость вк…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Rabat, Мальта
Дом 5 спален
Rabat, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
В настоящее время переоборудован 5-спальный таунхаус, расположенный в этом престижном районе…
Цена по запросу
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Вилла 10 комнат в Attard, Мальта
Вилла 10 комнат
Attard, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Исключительная, трехгранная, полуотдельная вилла, расположенная в очень желательном жилом ра…
$2,21 млн
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Расположенная в очень желательном поместье Санта-Мария, эта исключительная отдельно стоящая …
Цена по запросу
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Таунхаус 10 комнат в Naxxar, Мальта
Таунхаус 10 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Naxxar - очаровательный таунхаус в желательном районе UCA деревни, предлагает идеальное соче…
$843,928
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Вилла в Мджарр, Мальта
Вилла
Мджарр, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Виллы на продажу / Bidnija Редкий шанс владеть виллой в одном из самых спокойных сельских ме…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Редкая возможность приобрести виллу Semi Detached, предлагаемую в форме оболочки, идеально п…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта вилла предлагает вам уникальную возможность приобрести кусочек рая. Расположенные в потр…
Цена по запросу
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Дом в Mosta, Мальта
Дом
Mosta, Мальта
Пьяно Поззо Сан Джакомо Рагуза Здание площадью около 800 кв.м включает в себя; Дом Склад ко…
Цена по запросу
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Дом 6 спален в Gharghur, Мальта
Дом 6 спален
Gharghur, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Спрятанный в тихом переулке в самом популярном деревенском центре Гаргура, этот необращенный…
Цена по запросу
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Бунгало в Меллиха, Мальта
Бунгало
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большое полностью отдельно стоящее бунгало, расположенное на площади около 1600 кв.м., с про…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый стандарт современной жизни: две эксклюзивные полуотдельные роскошные виллы, продуманно…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 4
Прекрасное бунгало, построенное на твердой скале, с выдающимся панорамным видом на долину Са…
Цена по запросу
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Вилла в Мджарр, Мальта
Вилла
Мджарр, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот первоклассный участок разработки предлагает редкую возможность построить сложное полуот…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат в Меллиха, Мальта
Дом 9 комнат
Меллиха, Мальта
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Расположенное в одном из самых востребованных жилых районов Мальты, это полностью отдельно с…
$2,24 млн
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Дом 2 спальни в Dingli, Мальта
Дом 2 спальни
Dingli, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Один из видов, этот фермерский дом в одной из лучших частей этой деревни, может быть учебным…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
САНТА МАРИЯ ЭСТАТ - Эти три дизайнерские полуотдельные виллы высоко закончены, расположены с…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Rabat, Мальта
Дом 4 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Террасный дом с 4 спальнями в Рабате, это свойство очень центральное и близко ко всем удобст…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Rabat, Мальта
Дом 2 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Прекрасный и очень преобразованный Дом Персонажа, расположенный в одной из самых востребован…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Большая полностью отдельно стоящая вилла бунгало 3000 кв.м. с окружающим зрелым садом большо…
Цена по запросу
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Дом в Mosta, Мальта
Дом
Mosta, Мальта
Джарратана (Рагуза) Комната Ну, 12 Даты земли 180 тысяч
Цена по запросу
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Таунхаус в Naxxar, Мальта
Таунхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательный таунхаус в Наксхаре, расположенный в очень востребованном районе в нескольких…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Rabat, Мальта
Дом 4 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в очень желательном месте площадью 990 кв.м. в Бингемме, эта исключительная во…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
MELLIEHA - отличная возможность приобрести отдельную виллу в одном из самых желанных мест на…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Northern Region

виллы
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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