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Дома в Northern Region, Мальта

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8 объектов найдено
Бунгало 3 спальни в Меллиха, Мальта
Бунгало 3 спальни
Меллиха, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Поместье Санта-Мария ( MELLIEHA ) – Бунгало с тремя спальнями в хорошем размере, построенное…
€1,80 млн
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Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
Это потрясающее двухквартирное бунгало в Сан-Паул-Тат-Тарга, Наксар, предлагает захватывающи…
€1,99 млн
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Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Меллиха, Мальта
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Меллиха, Мальта
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в действительно исключительную собственность, расположенную в одном из самы…
€3,20 млн
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Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Qawra, Мальта
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Qawra, Мальта
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
€1,55 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с бассейном, с гаражом в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни с балконом, с бассейном, с гаражом
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…
€2,80 млн
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Вилла 3 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 139 м²
Количество этажей 1
Бидния - полностью отделенная вилла в Биднии на высоте более 7000 м и более 2; земля с ландш…
€3,30 млн
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Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Naxxar, Мальта
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Naxxar, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
NAXXAR - искусно преобразованный Дом Характер в роскошный дом со всеми современными удобства…
€1,60 млн
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Дом 10 спален в Naxxar, Мальта
Дом 10 спален
Naxxar, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
NAXXAR - Дом персонажа, расположенный в лучшем районе Наксара, в окружении характера и очаро…
€1,90 млн
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Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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