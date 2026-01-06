Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Birzebbuga, Мальта

таунхаусы
7
15 объектов найдено
Дом 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Дом 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Фармхаус в Бирзеббуге --- Строительный участок 125 кв.м + 500 земельных участков
Цена по запросу

Дом в Birzebbuga, Мальта
Дом
Birzebbuga, Мальта
Этот очаровательный террасный дом в прекрасном городе Бирзеббугия теперь доступен для продаж…
Цена по запросу

Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус площадью 170 квадратных метров, расположенный рядом с церковью, продается без конве…
Цена по запросу

OneOne
Дом 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Дом 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
600-километровый неконвертированный фермерский дом, расположенный в сельской местности B'Bug…
Цена по запросу

Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 этаж для развития в Бирзебугии
Цена по запросу

Дом 4 спальни в Birzebbuga, Мальта
Дом 4 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий 4-спальный, 2-х ванный дом в очаровательном городе Бирзеббугия теперь досту…
Цена по запросу

TekceTekce
Дом 1 спальня в Birzebbuga, Мальта
Дом 1 спальня
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 1
Два хорошо сохранившихся необращенных фермерских дома на участке площадью около 7868 квадрат…
Цена по запросу

Дом 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Дом 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот красивый, 3-спальный, 3-х ванная террасный дом теперь продается в Бирзебугии. Недвижимо…
Цена по запросу

Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Дом на окраине Бирзеббуги Хороший гараж 3/4 спальня Большая кухня, ведущая к террасе и саду …
Цена по запросу

Moya7yaMoya7ya
Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 1
Таунхаус в Бирзеббуге для застройщиков.70х19 футов4 плюс одна зонасмотреть на красивые виды …
Цена по запросу

Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот очаровательный Необращенный таунхаус Бирзеббуги расположен недалеко от красивой бухты и…
Цена по запросу

Дом 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Дом 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенный фермерский дом с мешочками в руках и почти законченный бассейном. Имущес…
Цена по запросу

Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Блок развития в Бирзебугии. 24 x 62 фута (72 фута включая ярд)
Цена по запросу

Вилла в Birzebbuga, Мальта
Вилла
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вилла В Бирзебугии измеряют 5 тумолей земли
Цена по запросу

Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Угловой таунхаус нуждается в конверсии 80m2 сюжет Воздушное пространство двор Предлагая вид …
Цена по запросу

