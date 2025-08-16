Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Attard, Мальта

виллы
10
12 объектов найдено
Таунхаус в Attard, Мальта
Таунхаус
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недавно отремонтированный Таунхаус, расположенный в этой очень востребованной деревне Аттард…
Цена по запросу
Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ATTARD - Редкая возможность приобрести чрезвычайно яркий полуотдельный дом в одном из самых …
Цена по запросу
Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 4
Большая, яркая вилла, расположенная в этом очень тихом месте в Аттарде Мисра Кола. Наслаждая…
Цена по запросу
Вилла 8 комнат в Attard, Мальта
Вилла 8 комнат
Attard, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
ATTARD - Высококачественная вилла на 530 м² земли, состоящая из прихожей, большой отдельной …
$1,76 млн
Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта изысканная полностью отдельно стоящая вилла предлагает роскошный жизненный опыт с впечат…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Attard, Мальта
Дом 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Превосходно переоборудованный трехкомнатный характерный дом, расположенный в районе УЦА Атта…
Цена по запросу
Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Полностью отдельно стоящая вилла, расположенная в этом очень востребованном районе Мисра Кол…
Цена по запросу
Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
SOLE AGENCY - Attard - Новая на рынке яркая и очень воздушная вилла с массивным частным задн…
Цена по запросу
Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Просторная вилла в лучшей части Misrah Kola с частным задним садом с пространством для бассе…
Цена по запросу
Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается в форме раковины вилла расположена в этом очень востребованном районе в Аттар Миср…
Цена по запросу
Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полуотдельная вилла, расположенная в Аттарде, с подъездной дорожкой, вмещающей 3-4 автомобил…
Цена по запросу
Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Это хорошо сохранившаяся и просторная вилла, расположенная в очень тихом районе Аттарда. При…
Цена по запросу
