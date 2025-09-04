Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в South Eastern Region, Мальта

Валлетта
4
Marsascala
14
Zejtun
14
Zabbar
13
104 объекта найдено
Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Вилла в Каппаре Откройте для себя эту редкую возможность владеть отдельной виллой на участк…
Цена по запросу
Дом в Zabbar, Мальта
Дом
Zabbar, Мальта
Заббар - Необращенный дом с большим садом, расположенный в районе УЦА. Дом имеет участок пло…
Цена по запросу
Таунхаус в Валлетта, Мальта
Таунхаус
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Valletta Townhouse идеально подходит для B n b или инвестиций в аренду, включая гостиную. От…
Цена по запросу
Tut TravelTut Travel
Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный таунхаус / фермерский дом расположен на спокойной окраине Зейтуна, предл…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Kalkara, Мальта
Дом 3 спальни
Kalkara, Мальта
Количество спален 3
Прекрасный яркий таунхаус, расположенный на окраине Калкары Недавно отремонтированный и гото…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Расположенный в тихом жилом районе в Заббаре, этот конструктивно обоснованный объект недвижи…
Цена по запросу
Таунхаус в Senglea, Мальта
Таунхаус
Senglea, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью меблированный уютный таунхаус, расположенный в самом центре города, ему 300 лет, н…
Цена по запросу
Дом 4 спальни в Xghajra, Мальта
Дом 4 спальни
Xghajra, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Четырехспальный террасный дом в Xghajra, состоящий из входной гостиной, кухни / столовой, не…
Цена по запросу
Таунхаус в Cospicua, Мальта
Таунхаус
Cospicua, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Очень хорошо сохранившийся Таунхаус, расположенный в этом тихом жилом районе Коспикуа. Прожи…
Цена по запросу
Таунхаус в Birgu, Мальта
Таунхаус
Birgu, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Ищете очаровательную и ухоженную недвижимость в историческом месте? Посмотрите не дальше, че…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Marsascala, Мальта
Дом 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Трудно зайти! Полностью обособленный необращенный фермерский дом раскинулся на тумоле земли …
Цена по запросу
Таунхаус в Марса, Мальта
Таунхаус
Марса, Мальта
Участок для таунхауса, расположенного на границе Марсы с Корми. Потенциал для строительства …
Цена по запросу
Дом 5 спален в Paola, Мальта
Дом 5 спален
Paola, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Палаццо - один из старейших домов в Паоле, датируемый 1700-ми годами•Недвижимость с большим …
Цена по запросу
Дом 4 спальни в Birgu, Мальта
Дом 4 спальни
Birgu, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Красивый палаццо с великолепным видом на море Layout включает в себя прихожую объединенную г…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Прекрасный Дом Персонажа, который недавно был отремонтирован по самым высоким стандартам, ра…
Цена по запросу
Дом в Kalkara, Мальта
Дом
Kalkara, Мальта
Необращенный фермерский дом в Калкаре с большим участком земли размером около 34 100 кв.м (3…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Kalkara, Мальта
Дом 3 спальни
Kalkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя эти 2 удивительных фермерских дома с 3 спальнями, расположенных между Калк…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Cospicua, Мальта
Дом 3 спальни
Cospicua, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очень хорошо сохранившийся Террасовый дом с просторным открытым планом проживания / обеда, о…
Цена по запросу
Дом 4 спальни в Marsascala, Мальта
Дом 4 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Необращенный фермерский дом в спокойной обстановке на окраине Бахриджи площадью 675 кв.м. Пе…
Цена по запросу
Дом 2 спальни в Tarxien, Мальта
Дом 2 спальни
Tarxien, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Красивый дом для продажи в Тарксиене. Он состоит из кухни / столовой / гостиной и главной ва…
Цена по запросу
Таунхаус в Birgu, Мальта
Таунхаус
Birgu, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус на главной площади установлен на 4 этажах с пространством для лифта. Недвижимость и…
Цена по запросу
Таунхаус в Cospicua, Мальта
Таунхаус
Cospicua, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
4-спальный городской дом в Бормле с потрясающим видом. Это свойство включает в себя кухню / …
Цена по запросу
Вилла 11 комнат в Cospicua, Мальта
Вилла 11 комнат
Cospicua, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16 млн
Дом 4 спальни в Marsascala, Мальта
Дом 4 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 4
Один из миллиона 300-летних фермерских домов, расположенных в очень тихой сельской местности…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Kalkara, Мальта
Дом 3 спальни
Kalkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Калкара — непревращенный большой фермерский дом В тихом районе, но рядом со всеми удобствами…
Цена по запросу
Дом 1 спальня в Cospicua, Мальта
Дом 1 спальня
Cospicua, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Когда вы входите в фойе этого дизайнера, законченного Дома персонажа, вы входите в полностью…
Цена по запросу
Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Хорошо законченный Таунхаус в тихом жилом районе в Паоле. Проживание состоит из приветственн…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Марса, Мальта
Дом 3 спальни
Марса, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой угловой дом в тихом жилом районе в Марсе с большими комнатами и садом. Большой потен…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Marsaxlokk, Мальта
Дом 3 спальни
Marsaxlokk, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Террасный дом на продажу в нескольких секундах от набережной. На первом этаже находится кухн…
Цена по запросу
Таунхаус в Марса, Мальта
Таунхаус
Марса, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус с 2 спальнями в Марсе. Очень центральная и близкая ко всем удобствам. Это свойство …
Цена по запросу
