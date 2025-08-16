Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Żabbar
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Zabbar, Мальта

13 объектов найдено
Дом 3 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
4 больших дома в очень тихом районе Заббара. Проживание включает в себя гостеприимный зал, в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
300-летний переоборудованный дом с внутренней каменной лестницей в очень хорошем районе Забб…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Крупный фермерский дом в Заббаре.•Большой участок здания, который будет восстановлен снова, …
Цена по запросу
Оставить заявку
Бунгало в Zabbar, Мальта
Бунгало
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Бунгало на 2 Тумоли на окраине Заббара с видом на далекую страну Участок занимает около 1704…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Расположенный в тихом жилом районе в Заббаре, этот конструктивно обоснованный объект недвижи…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта потрясающая недвижимость в Заббаре является идеальным сочетанием элегантности и комфорта…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в очаровательном городе Заббар, этот красивый террасный дом является идеальным…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом в Zabbar, Мальта
Дом
Zabbar, Мальта
Заббар - Необращенный дом с большим садом, расположенный в районе УЦА. Дом имеет участок пло…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Zabbar, Мальта
Вилла
Zabbar, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Красивый дом с 6 спальнями в этом тихом районе Заббара, но рядом со всеми удобствами. Фермер…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Zabbar, Мальта
Таунхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Продается в Haz-Zabbar•Для тех, кто ищет роскошные дома с просторными садами, Хаз-Заббар пре…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный Дом персонажей в Заббаре предлагает современное жилое пространство с 2 с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Представляем замечательный двухэтажный таунхаус в Заббаре! Это дизайнерское сокровище, части…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Прекрасный Дом Персонажа, который недавно был отремонтирован по самым высоким стандартам, ра…
Цена по запросу
Оставить заявку
