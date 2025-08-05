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Дома в Корми, Мальта

таунхаусы
10
27 объектов найдено
Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Исключительная роскошная резиденция 18-го века или бутик-отель Редкая возможность приобрест…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Корми, Мальта
Дом 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новым на рынок выходит этот 3-комнатный дом персонажа, расположенный в лучшем районе Сан-Гор…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
4 спальни неконвертированные, но очень органично звучащие таунхаус в Центральном Корми рядом…
Цена по запросу
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Корми, Мальта
Дом 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Необращенный Дом Персонажа на окраине Корми на участке площадью около 158 кв.м. Недвижимость…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Высоко отреставрированный 3-спальный таунхаус в Корми, очень центральный и близкий ко всем у…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Корми, Мальта
Дом 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта бывшая коммерческая недвижимость в США предлагает безграничный потенциал для ваших дизай…
Цена по запросу
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Дом в Корми, Мальта
Дом
Корми, Мальта
Сельскохозяйственный дом без преобразования в Корми гараж Массивный сад 3 плюс спальни Хорош…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Корми, Мальта
Дом 2 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот яркий двухкомнатный Дом Персонажа в Корми обладает огромным потенциалом. Он имеет обшир…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Угловой таунхаус в Корми очень центральный и недалеко от всех удобств, эта недвижимость вклю…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Корми, Мальта
Дом 4 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в спокойном районе в Корми, этот фермерский дом площадью 530 кв.м, в настоящее…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Корми, Мальта
Дом 4 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этот очаровательный Дом Персонажа, расположенный в живописном городе Корми, идеально подходи…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Корми, Мальта
Дом 5 спален
Корми, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Массивный террасный дом, расположенный в очень тихом районе в Qormi Property, состоит из при…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Старый большой, необращенный таунхаус, расположенный в очень тихом районе в центре деревни К…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый таунхаус, расположенный в самом сердце района Qormi San Bastjan. Площадка на первом…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Мазионет на первом этаже с доступом к частичной крыше идеально преобразуется в большой офис …
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Корми, Мальта
Дом 2 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасный преобразованный Дом Персонажа, расположенный в самом центре деревни в районе УЦА,…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Необращенный, угловой Таунхаус, расположенный в тихом жилом районе в Корми. Недвижимость сос…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Корми, Мальта
Дом 4 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этот потрясающий дом идеально сочетает в себе старый и новый, сохраняя свой первоначальный х…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Корми, Мальта
Дом 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Непревращенный дом Чарактера, богатый архитектурными особенностями и с полным владением возд…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Корми, Мальта
Дом 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Широкоформатный 400-летний переоборудованный Дом Персонажа, расположенный в очень хорошем ме…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Корми, Мальта
Дом 5 спален
Корми, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
550-летний фермерский дом в Корми, размещение включает в себя 6 спален с ванными комнатами, …
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Корми, Мальта
Дом 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Фрихолд приходит в этот угол Дома Персонажа в Корми. Этот прекрасно переоборудованный Дом п…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторный таунхаус в районе Сан Бастиан в Корми. Недвижимость состоит из приветственного за…
Цена по запросу
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Дом в Корми, Мальта
Дом
Корми, Мальта
Qormi — очаровательный переоборудованный дом персонажей в Корми. В собственности есть привле…
Цена по запросу
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Дом 1 спальня в Корми, Мальта
Дом 1 спальня
Корми, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот очаровательный дом персонажей является настоящей жемчужиной, расположенной в очень вост…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Корми, Мальта
Дом 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Это непревращенное свойство в самом сердце Корми предлагает уникальную возможность для восст…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
2 спальни непревращенный Таунхаус, расположенный в самом сердце Корми. Недвижимость будет пр…
Цена по запросу
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