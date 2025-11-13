Показать объекты на карте Показать объекты списком
Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Участок площадью 1565 кв.м. с разрешениями на строительство прекрасной, роскошной полностью …
Цена по запросу
Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Новым на рынке является SEMI DETACHED VILLA, расположенный всего в двух шагах от пляжа Свято…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Свийи, Мальта
Дом 3 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the sought-after area of Ibrag?g, this beautifully converted terraced house offer…
Цена по запросу
Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью отдельно стоящая вилла с прекрасным видом на страну и море, расположенная в одном …
Цена по запросу
Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Новая Shell форма Вилла в самой тихой части Мадлиены, расположенной на возвышенности, имеюще…
Цена по запросу
Бунгало в Свийи, Мальта
Бунгало
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью отдельно стоящее Бунгало, расположенное на тихой улице в Свиеки, предлагает большу…
Цена по запросу
Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Nestled in the elevated tranquillity of Madliena, this villa stands as an embodiment of styl…
Цена по запросу
Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Отдельная вилла Semi, расположенная в этом просторном районе Swieqi
Цена по запросу
Дом 1 спальня в Свийи, Мальта
Дом 1 спальня
Свийи, Мальта
Количество спален 1
2 Соседние террасные дома в элитном жилом районе Идеально подходит для развития
Цена по запросу
Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта большая, недавно построенная, полностью отдельно стоящая вилла с удивительным, беспрепят…
Цена по запросу
Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
NA
Цена по запросу
Дом 5 спален в Свийи, Мальта
Дом 5 спален
Свийи, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Один из своеобразных Домов Персонажей, расположенный на окраине Ибраги. Эта прекрасная недви…
Цена по запросу
Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
NA
Цена по запросу
Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Возможность приобрести абсолютно уникальную, полуотдельную виллу в самом впечатляющем месте …
Цена по запросу
Коттедж 3 спальни в Свийи, Мальта
Коттедж 3 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Located in Madliena, this spacious (approx. 170sqm), well maintained and designed top floor …
$699,498
Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 4
Роскошная недавно построенная отдельно стоящая вилла, которая будет продаваться в форме рако…
Цена по запросу
Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная недавно построенная полуотдельная вилла, состоящая из 3 спален, все с ванной комна…
Цена по запросу
Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Выдающаяся вилла на огромном участке в самом эксклюзивном районе Мальты. Эта выдающаяся недв…
Цена по запросу
