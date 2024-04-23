  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Рига
  4. Бизнес-центр Улица Дзирнаву 57

Бизнес-центр Улица Дзирнаву 57

Рига, Латвия
от
$298
;
7
Оставить заявку
ID: 33220
ID новостройки на Realting
In CRM: 266
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига

О комплексе

Здаются разные элегантные бюро на улице Дзирнаву 57, фасадный дом с входом с улицы Бривибас. Во всех помещениях недавно сделан качественный косметический ремонт. На первом этаже здания 24/7 круглосуточная охрана и ведётся видеонаблюдение по всему периметру здания. Во дворе расположена автостоянка EuroPark,рядом несколько банковских филиалов,общественный транспорт,магазиныi. Управленческая плата 1Евро/ за м2. Цены: Бюро возможно арендовать от 7.50 Евро/ за м2.до 8 Евро/ за м2.+PVN

Местонахождение на карте

Рига, Латвия
Образование

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Бизнес-центр Biroju centrs Ezerparks
Рига, Латвия
от
$96,439
Бизнес-центр Галерея Упиша
Рига, Латвия
от
$1,204
Бизнес-центр Бюро Астрас
Рига, Латвия
Цена по запросу
Бизнес-центр Biroji Katlakalna 9
Рига, Латвия
от
$157
Бизнес-центр Barons Kvartāls
Рига, Латвия
от
$314
Вы просматриваете
Бизнес-центр Улица Дзирнаву 57
Рига, Латвия
от
$298
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Бизнес-центр Галерея Упиша
Бизнес-центр Галерея Упиша
Бизнес-центр Галерея Упиша
Бизнес-центр Галерея Упиша
Бизнес-центр Галерея Упиша
Показать все Бизнес-центр Галерея Упиша
Бизнес-центр Галерея Упиша
Рига, Латвия
от
$1,204
Год сдачи 2008
«Галерея Упиша» административно- жилой комплекс с помещениями бюро, который состоит из двух 6 этажных зданий. Они между собой объединяют двор и закрытую галерею, в которой размещены удобные бюро, но в верхнем этаже здания находятся комфортабельные квартиры. Здания проектные по требованию са…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Бизнес-центр Panorama Plaza
Бизнес-центр Panorama Plaza
Рига, Латвия
от
$104,572
Частью жилого комплекса Panorama Residence является также офисный и торговый центр Panorama Plaza, расположенные на одной из сторон центральной магистрали, связывающей Юрмалу и центр города. Среди множества арендаторов есть как финансовые организации, так и медицинские, торговые и сервисные …
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Бизнес-центр Остас Скаты
Бизнес-центр Остас Скаты
Бизнес-центр Остас Скаты
Бизнес-центр Остас Скаты
Бизнес-центр Остас Скаты
Показать все Бизнес-центр Остас Скаты
Бизнес-центр Остас Скаты
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2007
«Остас Скаты» Новый дом сделан так, чтобы в нём было удобно работать большим предприятиям. Площади бюро здесь достигают от 150 - 940 м2. Это четырехэтажное здание выделяется максимально обдуманой, функциональной и эргономичной планировкой. В новом доме удалось достичь удивительного равновес…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Латвии
Что происходит на рынке недвижимости Латвии. Интервью с экспертом
23.04.2024
Что происходит на рынке недвижимости Латвии. Интервью с экспертом
Сколько стоит земля в Латвии? Подборка домов с участками «под ключ»
16.02.2023
Сколько стоит земля в Латвии? Подборка домов с участками «под ключ»
Переехать в Латвию стало проще: открыт прием заявок на визы для удаленных работников
09.06.2022
Переехать в Латвию стало проще: открыт прием заявок на визы для удаленных работников
В центре Риги за €109,000 продается двухкомнатная квартира. Почему это очень выгодный вариант?
19.01.2022
В центре Риги за €109,000 продается двухкомнатная квартира. Почему это очень выгодный вариант?
Премьер-министр Латвии призывает отменить выдачу ВНЖ за инвестиции в недвижимость
25.03.2021
Премьер-министр Латвии призывает отменить выдачу ВНЖ за инвестиции в недвижимость
Показать все публикации