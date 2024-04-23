Бизнес-центр Улица Дзирнаву 57

Здаются разные элегантные бюро на улице Дзирнаву 57, фасадный дом с входом с улицы Бривибас. Во всех помещениях недавно сделан качественный косметический ремонт. На первом этаже здания 24/7 круглосуточная охрана и ведётся видеонаблюдение по всему периметру здания. Во дворе расположена автостоянка EuroPark,рядом несколько банковских филиалов,общественный транспорт,магазиныi. Управленческая плата 1Евро/ за м2. Цены: Бюро возможно арендовать от 7.50 Евро/ за м2.до 8 Евро/ за м2.+PVN