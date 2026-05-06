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Жилой квартал Avec terrasse agreable bel appartement magnifique projet de qualite

Тель-Авив, Израиль
от
$982,350
12.08.2026
$982,350
11.08.2026
$985,300
;
3
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ID: 39793
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ибн Гвироль

О комплексе

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Ссылка NTL 124-4 Именно в символическом районе Яффо, к югу от Тель-Авива, недалеко от Бат-Яма, предлагается к продаже 4 новых номера застройщика террасы площадью 94 м2 + 10 м2. Проект высокого уровня Tama 38, состоящий из 3 зданий по 8 этажей, каждый из которых составляет этот небольшой жилой район высокого качества. В каждой квартире есть, конечно, мамад и подземное парковочное место (автомат). Доставка запланирована на февраль 2026 года. У нас также есть 4,5 номера и пентхаусы в продаже в этом проекте.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
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Жилой квартал Avec terrasse agreable bel appartement magnifique projet de qualite
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от
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