Жилой квартал Avec terrasse agreable bel appartement magnifique projet de qualite

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Ссылка NTL 124-4
Именно в символическом районе Яффо, к югу от Тель-Авива, недалеко от Бат-Яма, предлагается к продаже 4 новых номера застройщика террасы площадью 94 м2 + 10 м2.
Проект высокого уровня Tama 38, состоящий из 3 зданий по 8 этажей, каждый из которых составляет этот небольшой жилой район высокого качества.
В каждой квартире есть, конечно, мамад и подземное парковочное место (автомат).
Доставка запланирована на февраль 2026 года.
У нас также есть 4,5 номера и пентхаусы в продаже в этом проекте.
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Тель-Авив, Израиль
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