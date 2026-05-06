Жилой квартал Avec terrasse agreable bel appartement magnifique projet de qualite

Ссылка NTL 124-4 Именно в символическом районе Яффо, к югу от Тель-Авива, недалеко от Бат-Яма, предлагается к продаже 4 новых номера застройщика террасы площадью 94 м2 + 10 м2. Проект высокого уровня Tama 38, состоящий из 3 зданий по 8 этажей, каждый из которых составляет этот небольшой жилой район высокого качества. В каждой квартире есть, конечно, мамад и подземное парковочное место (автомат). Доставка запланирована на февраль 2026 года. У нас также есть 4,5 номера и пентхаусы в продаже в этом проекте.