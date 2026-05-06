Жилой квартал Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam

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Источник: BY 231
Район: центр города, недалеко от моря, магазины и новый трамвай
Здание после Tama 38
Хороший 3 просторных номера
Площадь 80 м2
Терраса 10 м2
2 этаж с лифтом
Кондиционер
Частная парковка
В настоящее время арендуется по 4600 нис/месяц
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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