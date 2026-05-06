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Жилой квартал Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$662,000
;
6
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ID: 39680
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Yoseftal

О комплексе

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Источник: BY 231 Район: центр города, недалеко от моря, магазины и новый трамвай Здание после Tama 38 Хороший 3 просторных номера Площадь 80 м2 Терраса 10 м2 2 этаж с лифтом Кондиционер Частная парковка В настоящее время арендуется по 4600 нис/месяц

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$662,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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