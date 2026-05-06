Жилой квартал Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower

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Продается: Bat Yama
Расположенная в недавней высококлассной набережной, эта квартира предлагает высококлассные услуги и исключительный вид на море.
Характеристики собственности:
• 5 комнат - 115 м2 жилой площади
• Солнечная терраса 14 м2 с общим видом на море
• Высокий уровень, отличная яркость
• Полностью отремонтированная кухня с качественной отделкой
• Мастер-люкс с ванной комнатой (душ + туалет)
• 2 парковочных места
Основные моменты:
• Новое и престижное здание
• Панорамный вид на море из гостиной и террасы
• Поиск местоположения на Ротшильде, недалеко от пляжа
Редкий на рынке, идеально подходит для основного проживания или инвестиций в наследие у моря.
Цены: 5 590 000 шекелей
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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