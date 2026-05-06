  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower

Жилой квартал Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower

Бат-Ям, Израиль
от
$1,62 млн
20.07.2026
$1,62 млн
20.07.2026
$1,66 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 38264
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Ротшильд

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается: Bat Yama Расположенная в недавней высококлассной набережной, эта квартира предлагает высококлассные услуги и исключительный вид на море. Характеристики собственности: • 5 комнат - 115 м2 жилой площади • Солнечная терраса 14 м2 с общим видом на море • Высокий уровень, отличная яркость • Полностью отремонтированная кухня с качественной отделкой • Мастер-люкс с ванной комнатой (душ + туалет) • 2 парковочных места Основные моменты: • Новое и престижное здание • Панорамный вид на море из гостиной и террасы • Поиск местоположения на Ротшильде, недалеко от пляжа Редкий на рынке, идеально подходит для основного проживания или инвестиций в наследие у моря. Цены: 5 590 000 шекелей

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
Жилой квартал Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Ашдод, Израиль
от
$498,560
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$6,82 млн
Жилой квартал Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$2,49 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower
Бат-Ям, Израиль
от
$1,62 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Penthouse dexception dans immeuble historique
Жилой квартал Penthouse dexception dans immeuble historique
Жилой квартал Penthouse dexception dans immeuble historique
Жилой квартал Penthouse dexception dans immeuble historique
Жилой квартал Penthouse dexception dans immeuble historique
Жилой квартал Penthouse dexception dans immeuble historique
Жилой квартал Penthouse dexception dans immeuble historique
Тель-Авив, Израиль
от
$5,41 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Показать все Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Тель-Авив, Израиль
от
$980,720
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Жилой квартал Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Жилой квартал Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Жилой квартал Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Жилой квартал Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Показать все Жилой квартал Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Жилой квартал Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ашкелон, Израиль
от
$606,800
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации