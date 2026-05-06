Жилой квартал Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower

Продается: Bat Yama Расположенная в недавней высококлассной набережной, эта квартира предлагает высококлассные услуги и исключительный вид на море. Характеристики собственности: • 5 комнат - 115 м2 жилой площади • Солнечная терраса 14 м2 с общим видом на море • Высокий уровень, отличная яркость • Полностью отремонтированная кухня с качественной отделкой • Мастер-люкс с ванной комнатой (душ + туалет) • 2 парковочных места Основные моменты: • Новое и престижное здание • Панорамный вид на море из гостиной и террасы • Поиск местоположения на Ротшильде, недалеко от пляжа Редкий на рынке, идеально подходит для основного проживания или инвестиций в наследие у моря. Цены: 5 590 000 шекелей