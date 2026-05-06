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Жилой квартал Cottage avec potentiel nord de netanya

Нетания, Израиль
от
$934,800
;
10
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ID: 38343
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Перевод
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Коттедж с потенциалом для продажи на севере Нетании – улица Моше Шапира Ищете просторный и светлый дом в очень популярном районе? Не упустите эту возможность! Детали собственности: • 4 комнаты + терраса на крыше с высоким потенциалом 2-комнатная квартира с большим садом – идеально подходит для получения дохода от аренды, инвестиций или размещения членов семьи 3 уровня хорошо организованы • Защищенная комната (мамад) • Частная парковка Основные активы: ✔ Тихий и востребованный район Нетании Север ✔ Идеально подходит для семей и инвесторов ✔ Интеллектуальная организация, обеспечивающая полную конфиденциальность между подразделениями Цена: NIS 2 850 000

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Cottage avec potentiel nord de netanya
Нетания, Израиль
от
$934,800
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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