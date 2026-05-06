Жилой квартал Cottage avec potentiel nord de netanya

Коттедж с потенциалом для продажи на севере Нетании – улица Моше Шапира Ищете просторный и светлый дом в очень популярном районе? Не упустите эту возможность! Детали собственности: • 4 комнаты + терраса на крыше с высоким потенциалом 2-комнатная квартира с большим садом – идеально подходит для получения дохода от аренды, инвестиций или размещения членов семьи 3 уровня хорошо организованы • Защищенная комната (мамад) • Частная парковка Основные активы: ✔ Тихий и востребованный район Нетании Север ✔ Идеально подходит для семей и инвесторов ✔ Интеллектуальная организация, обеспечивающая полную конфиденциальность между подразделениями Цена: NIS 2 850 000