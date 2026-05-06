Жилой квартал Cottage avec potentiel nord de netanya

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Коттедж с потенциалом для продажи на севере Нетании – улица Моше Шапира
Ищете просторный и светлый дом в очень популярном районе?
Не упустите эту возможность!
Детали собственности:
• 4 комнаты + терраса на крыше с высоким потенциалом
2-комнатная квартира с большим садом – идеально подходит для получения дохода от аренды, инвестиций или размещения членов семьи
3 уровня хорошо организованы
• Защищенная комната (мамад)
• Частная парковка
Основные активы:
✔ Тихий и востребованный район Нетании Север
✔ Идеально подходит для семей и инвесторов
✔ Интеллектуальная организация, обеспечивающая полную конфиденциальность между подразделениями
Цена: NIS 2 850 000
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
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