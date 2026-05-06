Жилой квартал Park hayarkon 3 pieces

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Продается квартира на старом севере Тель-Авива, на тихой улице возле парка Хаяркон
Здание с потенциалом Тама 38
3 этаж на 3 этаже без лифта
91,5 м2
3 штуки
Чтобы отремонтировать
1 парковка
2 выставки: Юг, Восток
Цена: 5 300 000
Для получения дополнительной информации:
Мендель Хагеге
HM-INVEST.co.il
Израиль (+972): 052 577 50 44
Франция (+33): 01.77,38,01,19
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
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