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Жилой квартал Park hayarkon 3 pieces

Тель-Авив, Израиль
от
$1,74 млн
;
7
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ID: 38319
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ussishkin, 58

О комплексе

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Продается квартира на старом севере Тель-Авива, на тихой улице возле парка Хаяркон Здание с потенциалом Тама 38 3 этаж на 3 этаже без лифта 91,5 м2 3 штуки Чтобы отремонтировать 1 парковка 2 выставки: Юг, Восток Цена: 5 300 000 Для получения дополнительной информации: Мендель Хагеге HM-INVEST.co.il Израиль (+972): 052 577 50 44 Франция (+33): 01.77,38,01,19

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Park hayarkon 3 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$1,74 млн
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