Жилой квартал Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac

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Этот мини-пентхаус в Ашкелоне, расположенный в популярном районе Агамим, предлагает уникальное расположение передней линии, обращенной к озеру. Расположенный на 3-м и верхнем этаже недавнего здания бутика, этот элитный отель сочетает в себе комфорт и роскошные услуги.
Современное и утонченное пространство:
Площадь: 112 м2 + терраса 30 м2 с открытым видом на озеро
Пол: 3-й и верхний этаж 5-летнего здания бутика
• Два частных парковочных места
• Подвал включен
Высококачественная отделка для абсолютного комфорта:
• Большой дизайн перголы на террасе
• Высококлассная кухня с современным центральным островом
• Индивидуальные плакаты включены
• Консоль из натурального камня на террасе
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и забронируйте свой визит!
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Ашкелон, Израиль
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