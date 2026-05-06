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Жилой квартал Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac

Ашкелон, Израиль
от
$748,917
12.08.2026
$748,917
11.08.2026
$751,166
;
12
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ID: 39805
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

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Этот мини-пентхаус в Ашкелоне, расположенный в популярном районе Агамим, предлагает уникальное расположение передней линии, обращенной к озеру. Расположенный на 3-м и верхнем этаже недавнего здания бутика, этот элитный отель сочетает в себе комфорт и роскошные услуги. Современное и утонченное пространство: Площадь: 112 м2 + терраса 30 м2 с открытым видом на озеро Пол: 3-й и верхний этаж 5-летнего здания бутика • Два частных парковочных места • Подвал включен Высококачественная отделка для абсолютного комфорта: • Большой дизайн перголы на террасе • Высококлассная кухня с современным центральным островом • Индивидуальные плакаты включены • Консоль из натурального камня на террасе Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и забронируйте свой визит!

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
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Жилой квартал Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac
Ашкелон, Израиль
от
$748,917
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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