Жилой квартал Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac

Этот мини-пентхаус в Ашкелоне, расположенный в популярном районе Агамим, предлагает уникальное расположение передней линии, обращенной к озеру. Расположенный на 3-м и верхнем этаже недавнего здания бутика, этот элитный отель сочетает в себе комфорт и роскошные услуги. Современное и утонченное пространство: Площадь: 112 м2 + терраса 30 м2 с открытым видом на озеро Пол: 3-й и верхний этаж 5-летнего здания бутика • Два частных парковочных места • Подвал включен Высококачественная отделка для абсолютного комфорта: • Большой дизайн перголы на террасе • Высококлассная кухня с современным центральным островом • Индивидуальные плакаты включены • Консоль из натурального камня на террасе Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и забронируйте свой визит!