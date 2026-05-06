Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Тель-Авив, Израиль

Оригинальное название: TL 2407 Новый единый проект двух зданий Идеально подходит для ног на земле и / или инвестиций и / или Airbnb. Район: в самом сердце Бен-Иегуды, недалеко от моря В этом проекте остается на продажу квартиры 2 и 3 комнаты, включая 2 пентхауса. С 3 этажа с 2 лифтами Каждая…