  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ришон-ле-Цион
  4. Жилой квартал Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion

Жилой квартал Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$564,160
;
7
Оставить заявку
ID: 38270
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    Зеев Жаботинский

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира 3,5 номера на продажу Иерусалимская улица - Rishon LeZion Ищете хорошую квартиру, чтобы жить или инвестировать? Это может быть именно то, что вам нужно! Детали собственности: ? 3,5 штуки ? Около 70 м2 ? 3-й этаж на 3 ? Одна квартира на этаж - максимальная конфиденциальность и тишина ? Особенно тихая квартира, не выставленная на улице Иерусалима ? Парковка по согласованию с электрическими воротами ? Бри (миклат) соответствует стандартам в здании ? 2 кондиционера ? Новый солнечный водонагреватель по гарантии ? Квартира в отличном состоянии, частично отремонтирована ? Здание проходит внешнюю реновацию Основные моменты: ✅ Идеально подходит для жизни или инвестирования ✅ Полная конфиденциальность - одна квартира на этаж ✅ Тихая и приятная жилая среда ✅ Потенциал модернизации за счет реконструкции здания ? Маркетинговая цена: 1 720 000?

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$918,400
Жилой квартал Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn
Тель-Авив, Израиль
от
$1,67 млн
Жилой квартал Superbe rez de jardin neve tzedek
Тель-Авив, Израиль
от
$3,28 млн
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin neuf proche de la mer projet de qualite
Тель-Авив, Израиль
от
$3,83 млн
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Ашдод, Израиль
от
$2,59 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$564,160
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement bien agence dans un immeuble neuf entierement meuble magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement bien agence dans un immeuble neuf entierement meuble magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement bien agence dans un immeuble neuf entierement meuble magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement bien agence dans un immeuble neuf entierement meuble magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement bien agence dans un immeuble neuf entierement meuble magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement bien agence dans un immeuble neuf entierement meuble magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement bien agence dans un immeuble neuf entierement meuble magnifique
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Нетания, Израиль
от
$2,46 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Жилой квартал Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Жилой квартал Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Жилой квартал Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Жилой квартал Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Жилой квартал Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Жилой квартал Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Ашдод, Израиль
от
$2,46 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации