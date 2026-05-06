Жилой квартал Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion

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Квартира 3,5 номера на продажу
Иерусалимская улица - Rishon LeZion
Ищете хорошую квартиру, чтобы жить или инвестировать? Это может быть именно то, что вам нужно!
Детали собственности:
? 3,5 штуки
? Около 70 м2
? 3-й этаж на 3
? Одна квартира на этаж - максимальная конфиденциальность и тишина
? Особенно тихая квартира, не выставленная на улице Иерусалима
? Парковка по согласованию с электрическими воротами
? Бри (миклат) соответствует стандартам в здании
? 2 кондиционера
? Новый солнечный водонагреватель по гарантии
? Квартира в отличном состоянии, частично отремонтирована
? Здание проходит внешнюю реновацию
Основные моменты:
✅ Идеально подходит для жизни или инвестирования
✅ Полная конфиденциальность - одна квартира на этаж
✅ Тихая и приятная жилая среда
✅ Потенциал модернизации за счет реконструкции здания
? Маркетинговая цена: 1 720 000?
Местонахождение на карте
Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
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