Жилой квартал Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion

Квартира 3,5 номера на продажу Иерусалимская улица - Rishon LeZion Ищете хорошую квартиру, чтобы жить или инвестировать? Это может быть именно то, что вам нужно! Детали собственности: ? 3,5 штуки ? Около 70 м2 ? 3-й этаж на 3 ? Одна квартира на этаж - максимальная конфиденциальность и тишина ? Особенно тихая квартира, не выставленная на улице Иерусалима ? Парковка по согласованию с электрическими воротами ? Бри (миклат) соответствует стандартам в здании ? 2 кондиционера ? Новый солнечный водонагреватель по гарантии ? Квартира в отличном состоянии, частично отремонтирована ? Здание проходит внешнюю реновацию Основные моменты: ✅ Идеально подходит для жизни или инвестирования ✅ Полная конфиденциальность - одна квартира на этаж ✅ Тихая и приятная жилая среда ✅ Потенциал модернизации за счет реконструкции здания ? Маркетинговая цена: 1 720 000?