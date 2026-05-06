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Жилой квартал Authentique maison arabe ein kerem

Иерусалим, Израиль
от
$3,28 млн
;
11
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ID: 38851
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Ein Kerem, 74 Karma

О комплексе

Перевод
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Исключительная недвижимость редкой красоты предлагается к продаже впервые. В самом сердце прекрасной буколической деревни Эйн Керем. Типичное сооружение Эйн Керема: высокие потолки с открытыми балками, аутентичный арабский дом. Два независимых дома, каждый с отдельным входом, построены на участке площадью 500 м2. Первый дом: 130 м2. Второй дом: 138 м2. Цена: 10 000 000 рубить

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
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Жилой квартал Authentique maison arabe ein kerem
Иерусалим, Израиль
от
$3,28 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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