Жилой квартал Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion

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4 комнаты мечты в Ракафоте
Продается квартира 4 просторных и светлых номеров в востребованном районе Харакафот!
106 м2 жилой площади + солнечная терраса 15 м2 с открытым и зеленым видом на парк.
✔ 4-й этаж из 8
✔ 2 руководящие принципы
✔ 2 туалета и ванные комнаты
✔ Частная парковка
✔ Безопасная комната (Safe Room)
✔ Удобный и просторный родительский люкс
✔ Новое, современное и хорошо сохранившееся здание
? Выигрышное расположение – рядом со школами, парками и торговыми центрами
близок к развитию парка «Црифин» и нового делового района
? Маркетинговая цена: всего 2 790 000!
✨ Идеальная квартира для семьи, которая ищет качество жизни, пространство и открытый вид
Местонахождение на карте
Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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