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Жилой квартал Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$915,120
;
8
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ID: 38269
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    Зеев Жаботинский

О комплексе

Перевод
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4 комнаты мечты в Ракафоте Продается квартира 4 просторных и светлых номеров в востребованном районе Харакафот! 106 м2 жилой площади + солнечная терраса 15 м2 с открытым и зеленым видом на парк. ✔ 4-й этаж из 8 ✔ 2 руководящие принципы ✔ 2 туалета и ванные комнаты ✔ Частная парковка ✔ Безопасная комната (Safe Room) ✔ Удобный и просторный родительский люкс ✔ Новое, современное и хорошо сохранившееся здание ? Выигрышное расположение – рядом со школами, парками и торговыми центрами близок к развитию парка «Црифин» и нового делового района ? Маркетинговая цена: всего 2 790 000! ✨ Идеальная квартира для семьи, которая ищет качество жизни, пространство и открытый вид

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$915,120
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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