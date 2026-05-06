Жилой квартал Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion

4 комнаты мечты в Ракафоте Продается квартира 4 просторных и светлых номеров в востребованном районе Харакафот! 106 м2 жилой площади + солнечная терраса 15 м2 с открытым и зеленым видом на парк. ✔ 4-й этаж из 8 ✔ 2 руководящие принципы ✔ 2 туалета и ванные комнаты ✔ Частная парковка ✔ Безопасная комната (Safe Room) ✔ Удобный и просторный родительский люкс ✔ Новое, современное и хорошо сохранившееся здание ? Выигрышное расположение – рядом со школами, парками и торговыми центрами близок к развитию парка «Црифин» и нового делового района ? Маркетинговая цена: всего 2 790 000! ✨ Идеальная квартира для семьи, которая ищет качество жизни, пространство и открытый вид