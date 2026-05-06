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Жилой квартал Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit

Тель-Авив, Израиль
от
$2,16 млн
;
6
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ID: 38266
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Simta Almonit, 3

О комплексе

Перевод
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4-комнатная квартира в новом здании, идеально расположенном в самом сердце Тель-Авива, в нескольких шагах от Нахалата Биньямина, бульвара Ротшильда и пляжа. Характеристики: • 4 штуки • 97 м2 жилой площади • Новое здание • Тройная выставка Север-Запад • Очень яркий • Частная парковка • Современные услуги Запрашиваемая цена: 6 600 000 Редкий адрес в одном из самых популярных районов Тель-Авива, предлагающий исключительную среду обитания.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit
Тель-Авив, Израиль
от
$2,16 млн
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